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Bartın’da bir günde 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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#Bartın#İnkumu#Boğulma Tehlikesi
Bartın’da bir günde 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 11:14

Bartın İnkumu sahilinde dün dalgalara rağmen denize giren 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtanlar tarafından kurtarılan 32 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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3 kilometre uzunluğundaki kentin tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda okulların tatil olmasıyla dün yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseldiği İnkumu'nda tatilciler, sahile akın etti. Plajda denize giren tatilcilerden 32 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 14 kişilik cankurtaran ekibinin, dün gün boyu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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#Bartın#İnkumu#Boğulma Tehlikesi

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