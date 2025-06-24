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Bartın'da beyzbol sopası ile saldıran komşusunu silahla vurmuştu! Tutuklandı

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#Bartın#Beyzbol Sopası#Silahlı Yaralama
Bartında beyzbol sopası ile saldıran komşusunu silahla vurmuştu Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 10:02

Bartın'da kendisine beyzbol sopasıyla saldıran komşusunu tabancayla vurarak ağır yaralayan Muhammet Kızılayoğlu (40), tutuklandı.

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kızılayoğlu ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı. Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bartında beyzbol sopası ile saldıran komşusunu silahla vurmuştu Tutuklandı
Muhammet Kızılayoğlu

BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI

Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Bartın#Beyzbol Sopası#Silahlı Yaralama

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