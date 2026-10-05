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Bartın'da acı olay: Kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

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#Bartın#Bakraçboz Köyü#İbrahim Karakaş
Bartında acı olay: Kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 09:34

Bartın, Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanda kestane toplarken ailesini arayıp rahatsızlandığını söyleyen İbrahim Karakaş, ekiplerin çalışması sonucu ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş, bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek cep telefonuyla ailesini aradı.

Bartında acı olay: Kestane toplamak için gittiği ormanda hayatını kaybetti

ÖLÜ BULUNDU

Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı akşam saatlerinde, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ölü olarak buldu.

HAYATA VEDA ETTİ

 İbrahim Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Bakraçboz Köyü#İbrahim Karakaş

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