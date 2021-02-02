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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Bartın'da aç kalan domuz sürüsü köye indi

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Bartın'da aç kalan domuz sürüsü köye indi
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BARTIN’da aç kalan domuz sürüsü köye indi. Domuzlar, bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece yarısı saatlerinde bir otomobil sürücüsü domuz sürüsü ile karşılaştı. Sürücünün korna çalmasına aldırış etmeyen domuzlar, yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.

Bartında aç kalan domuz sürüsü köye indi

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