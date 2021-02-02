Bartın'da aç kalan domuz sürüsü köye indi

Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece yarısı saatlerinde bir otomobil sürücüsü domuz sürüsü ile karşılaştı. Sürücünün korna çalmasına aldırış etmeyen domuzlar, yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.