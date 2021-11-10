Bartın'da 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlenme şüphesi...

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Kent merkezi ile Kozcağız ve Kurucaşile ilçelerindeki 20 ilk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerden bazıları öğle saatlerinde rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetleri görülen öğrenciler, ambulans ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.