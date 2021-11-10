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Bartın'da 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlenme şüphesi...

#Zehirlenme#Öğrenci#Bartın

Bartın merkez ve 2 ilçesindeki 20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

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Kent merkezi ile Kozcağız ve Kurucaşile ilçelerindeki 20 ilk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerden bazıları öğle saatlerinde rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetleri görülen öğrenciler, ambulans ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Bartında 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı Zehirlenme şüphesi...



Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, pandemi nedeniyle okullarda öğrencilere sulu gıda yerine kuru gıda verdiklerini, gıda zehirlemesinden şüphelenmediklerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz bulantı, kusma, mide bulantısı şikayetleri başladı. Öğrencilerimiz Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Çoğu taburcu oldu, tedavi altında olanlar var. Problemin ne olduğunu öğrenmek için bizler de inceleme başlattık” dedi.

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#Zehirlenme#Öğrenci#Bartın

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