Bartın'da, 58 köy yolu kardan kapandı, 2 ilçeye elektrik verilemiyor

Kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde 10 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Yağan karla birlikte Ulus ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 40 santimi geçti. Ulus ve Kurucaşile ilçesi ile bağlı köylerde ağaçların, tellerin üzerine devrilmesi sonucu çok sayıda köye elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi için kente çevre illerden takviye ekipler sevk edildi.



Kar yağışının devam ettiği kentte valilik, yüz yüze eğitim ile devlet kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verdi.



58 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Kar yağışı nedeniyle kentte, 58 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.