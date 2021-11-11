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Bartın'da 417 öğrenci amip nedeniyle hastanelik oldu! Soruşturma başlatıldı

#Bartın#Amip#Su
Bartında 417 öğrenci amip nedeniyle hastanelik oldu Soruşturma başlatıldı

Bartın'da 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelik oldu. Tedavileri sonrası 400 çocuk taburcu edilirken, Su ve yemeklerden numune alındı, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir" denildi.

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Kentte dün 7-12 yaş grubundaki 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 400 öğrenci, taburcu edildi. Amip nedeniyle öğrencilerin hastanelik olduğu belirtilirken içilen su, suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyeceklerin yenilmesi sonucu rahatsızlığın oluştuğu ihtimali üzerinde duruldu. Su numuneleri alınırken, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bartın Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimize bağlı muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile 7-12 yaş arası toplam 417 çocuk hasta müracaatı olmuştur. Bu hastaların acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılmış olup 400 çocuk reçete ile taburcu edilmiştir. Halen 17’sinin gözlem ve tedavisine acil serviste devam edilmektedir. Çocuk servisinde bu nedenle yatan hastamız bulunmamaktadır" denildi.

Bartında 417 öğrenci amip nedeniyle hastanelik oldu Soruşturma başlatıldı

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Öğrencilerin şikayetlerinin amip tanısıyla örtüştüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir. Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir.”

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#Bartın#Amip#Su

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