Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı

Haberin Devamı

Rize- Zonguldak seferini yapan Mustafa Ekşioğlu yönetimindeki yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Bartın girişi Kurtköy Akça Mescit mevkisinde şarampole devrildi. Kazada şoför Ekşioğlu ile birlikte 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"UYUMUYORDUM, DALGINLIĞIMA GELDİ"

Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan şoför Mustafa Ekşioğlu, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde, ‘Ben uyumuyordum, dalgınlığıma geldi’ diyen Ekşioğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ekşioğlu, ‘Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Bu arada, yolculardan 35’i dün, 4’ü ise bugün sabah saatlerinde taburcu edildi

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberin Devamı