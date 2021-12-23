Bartın'da 28 köy yolu kardan kapandı, 55 köyde elektrik yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir#Dolar
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Bakan Muştan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağızBakan Muş'tan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağız#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Aşıda yeni dönem Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacakAşıda yeni dönem! Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacak#Koronavirüs Aşısı
Omicronda kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkatOmicron'da kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkat!#Omicron
İstanbulda kar yağışı başladı Kentin birçok noktası beyaza büründüİstanbul'da kar yağışı başladı! Kentin birçok noktası beyaza büründü#Hava Durumu
Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi Volkan Demirelin ardından ayrılık...Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi! Volkan Demirel'in ardından ayrılık...#Caner Erkin
Akıllara durgunluk veren olay Evlerinin bahçesine giren aile şoke olduAkıllara durgunluk veren olay! Evlerinin bahçesine giren aile şoke oldu#Afyonkarahisar
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'da 28 köy yolu kardan kapandı, 55 köyde elektrik yok

#Bartın#Kar Yağışı#Hava Durumu
Bartında 28 köy yolu kardan kapandı, 55 köyde elektrik yok

Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılırken, 55 köye ise elektrik verilemiyor.

Haberin Devamı

Kentte 3 gündür kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde de 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler ile İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Dün 113 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bu sayı 28’e düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il genelinde 55 köye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, köylere elektrik verebilmek 59 kişilik ekiple çalışmalarına devam ediyor.

Bartında 28 köy yolu kardan kapandı, 55 köyde elektrik yok

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Kar Yağışı#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir