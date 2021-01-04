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Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

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Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
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BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ulus’a bağlı Uluköy köyünde meydana geldi. İstanbul’dan köydeki dedesinin evine gelen Şaban Erdoğan, gece saatlerinde sobayı yakarak ahıra indi. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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