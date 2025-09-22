Bartın ve Amasra’da su kesintisi: Onarım çalışması başlatıldı

Haberin Devamı

Ulus ilçesi Ulupınar köyündeki membadan 32 kilometre boyunca Bartın’a ve Amasra ilçesine su taşıyan asbest borularda 1-2 gün içerisinde 5 farklı bölgede çatlak meydana geldi. Su kaçaklarının önlenmesi ve boruların değiştirilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Dün gece saatlerinde isale hattındaki su kesilerek, Bartın ve Amasra’da su kesintisi yapıldı. Belediye ekipleri vatandaşları uyararak gün boyunca suların gelmeyeceğini açıkladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren isale hattının geçtiği Gökçekıran köyü ve Kirazlıköprü Barajı mevkisinde 5 farklı noktadaki çatlaklar için ekipler çalışma başlattı. İş makinelerinin yardımıyla yapılan çalışmalarla çatlak boruların yerine yenisi yerleştirildi.

‘ARIZALARI GİDERDİK, SUYU VERECEĞİZ’

Çalışmaları yerinde izleyen Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya işçilere kolaylıklar diledi. 32 kilometrelik su isale hattındaki çatlaklar nedeniyle çalışmaların başlatıldığını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, “32 kilometrelik içme suyu isale hattımızda 5 adet patlağımız vardı. Bu sabah suyu tahliyeye başladık. Sabah saatlerinde de ekiplerimiz boru patlaklarının bulunduğu 5 alanda çalışma başlattı. Şu ana kadar 5 patlağı onardık. Öğle saatlerinde de çalışmaları tamamlayarak suyun Bartın’a ve Amasra’ya gelmesinin 7 saat sürmesini tahmin ediyoruz. Bu akşam saatlerinden sonra da suyu kent merkezine vermeye başlayacağız” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent merkezindeki depolara su basılarak bu akşam saatlerinden sonra Bartın kent merkezi ve Amasra ilçesine su verilmesi planlanıyor.