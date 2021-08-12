Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun’u sel vurdu

Bartın’da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi’ne düştü. Araçlardaki 8 kişi kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası 3 kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı. Evde yaşayanlardan Arife Ünal (85) kayboldu. Arife Ünal’ın oğlu Abdurrahman Ünal ve gelini ise kurtuldu. Arife Ünal’ın arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi sırasında yıkılan evde bulunan Abdurrahman Ünal, “Bir anda bastırdı. Su evin içine vurdu. Ev çöktü, annem kayboldu. Ahırın içine düştük beraber, o sırada annemi kaybettim. Sulara kapıldığını görmedim” dedi.

Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde de 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti.



‘BÜTÜN DERELER TAŞTI’

Kastamonu’da da dün saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay’da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı” dedi. Milli Savunma Bakanlığı da AS-532 tipi helikopteri çalışmalara destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

İnebolu’nun Özlücü köyünde de sel sularına kapılarak kaybolan Rabia Aydemir’i (13) arama çalışması başlatıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı’nın taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlar helikopterle havadan kurtarıldı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakanlığı’nca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, fabrikada işçilerin mahsur kaldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini, 4’ü yoğun bakımda 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da Sinop ve Kastamonu’da 77 kişinin helikopterlerle tahliye edildiğini açıkladı.

SU SEVİYESİ 4 METREYİ BULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmenevinde kurulan İl Koordinasyon Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Bazı yerlerde suların 3-4 metreye ulaştığını ve havadan tahliyelerin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, “Şu anda bir kayıp vatandaşımız var. Selle ilgili haber alınmayan yerler mevcut. Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade edilmekte. 100 kilogram üstünü geçtiğinde afet olarak değerlendiriyoruz. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. Geçmiş olsun” dedi.

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