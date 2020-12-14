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Ayhan ACAR/DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni, tekstil fabrikasıymış

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Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni, tekstil fabrikasıymış
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BARTIN merkezden geçen ırmağın rengi, artan kirlilik nedeniyle hafta sonu maviye dönerken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki renk değişiminin, tekstil fabrikasından kaynaklandığını belirledi.

Kent merkezinden geçerek, Karadeniz’e akan Bartın Irmağı’nda cumartesi günü suyun rengi maviye döndü. Yaşanan kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Budakdüzü köyünde kurulu bulunan tekstil fabrikasının boya sularının arıtma tesisinden ırmağa verilen deşarj noktasından numune alarak, Ankara’daki laboratuvara götürdü. Ekipler, fabrikada incelemeler yaptı. Cuma günü arıtma tesisinde arıtılarak, Kozcağız deresine giden 300 metre uzunluğunda olan dere yatağındaki balçıkların temizlenmesi için iş makinesi ile çalışmada, dere tabanında bulunan tortuların ırmağa karıştığı tespit edildi. Ekipler, dere yatağındaki çalışmaları durdurarak, kirliliğin artmasını önledi. Bugün sabah saatlerinde fabrikaya giden ekipler, hem arıtma tesisinde hem de dere yatağında incelemelerde bulunmaya devam etti. Irmaktaki kirlilik devam ederken, çalışmalar sürüyor.

 

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