Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bartın Irmağı yükseldi: 135 ev ve iş yerini su bastı

#Bartın#Bartın Irmağı#Taşkın
Bartın Irmağı yükseldi: 135 ev ve iş yerini su bastı

Bartın Irmağı'nın 8 metre yükselmesinin ardından 135 ev ve iş yerini su bastı; kent merkezinde köprüler ve yollar, sular içinde kaldı.

Haberin Devamı

Bartın'da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü. Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı.

Yalı mevkisi ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı.

Bartın Irmağı yükseldi: 135 ev ve iş yerini su bastı

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.

Bartın Irmağı yükseldi: 135 ev ve iş yerini su bastı

Haberin Devamı

BAŞKAN AKIN: 1998'DEN BU YANA İLK KEZ TAŞTI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaklaşık 5 gündür Bartın'da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı. O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın'da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduk, diyebiliriz. Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı'nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısıHaberi görüntüle

Bartın Irmağı yükseldi: 135 ev ve iş yerini su bastı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Bartın Irmağı#Taşkın

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Son dakika... Asgari ücrete zam geliyor İşte olasılıklara göre yeni asgari ücret

Son dakika... Asgari ücrete zam geliyor! İşte olasılıklara göre yeni asgari ücret

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Son dakika... Asgari ücrete zam geliyor İşte olasılıklara göre yeni asgari ücret

Son dakika... Asgari ücrete zam geliyor! İşte olasılıklara göre yeni asgari ücret

#Asgari Ücret