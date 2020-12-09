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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

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Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
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Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı köpürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı. 

Bartın Irmağı’nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Irmağın üzerinde yoğun kirlilik görülürken vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı. 

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