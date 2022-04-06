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Bartın Irmağı eriyen kar sularıyla yükseldi! Piknik alanı su altında kaldı

#Bartın Irmağı#Kar#Su

Bartın'da önceki gün başlayan sağanakla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı yükselirken, çağlayan piknik alanındaki büfeler ve yürüyüş yolu sular altında kaldı.

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Kentte önceki gün yağmur etkili oldu. Sağanakla yüksek kesimlerdeki karlar eriyince şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda da su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile büfeler ve yürüyüş yolu, sular altında kaldı. Irmağın yükselmesiyle Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

Bartın Irmağı eriyen kar sularıyla yükseldi Piknik alanı su altında kaldı

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KAR ERİMESİ SÜRÜYOR’

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da önceki haftalarda yoğun kar yağışının ardından 2 gündür yağan yağmur sonrasında Bartın Irmağı yükseldi. Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolu büfelere kadar su geldi. Şu anda kar erimesi devam ediyor. Hava açtığı için bir risk görülmüyor. Bu yıl birden fazla ırmağın yükselmesiyle karşılaştık. Irmaktaki seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

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#Bartın Irmağı#Kar#Su

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