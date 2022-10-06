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Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor

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#Bartın Irmağı#Sel#Irmak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 09:53

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası ırmak yatağında oluşan toprak yığınları, dip tarama çalışmasıyla temizleniyor. Bartın Limanı'ndan içeri doğru 3 kilometre sürecek çalışmalar, 1 ay devam edecek.

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Yaz aylarında yaşanan sel felaketinin ardından kent merkezinden geçen 13 kilometrelik Bartın Irmağı'nda, dip tarama çalışması başlatıldı. Irmak yatağında biriken çamurun temizlenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü Denizdibi Tarama Başmühendisliği'ne bağlı, üzerinde ekskavatör bulunan 'Kazar 4' isimli duba ile 'Dökü 6' çamur gemisiyle çalışma yapılıyor.

Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor

Bartın Limanı boğaz girişinden içeri doğru 3 kilometre boyunca dip taraması yapılacak. 4 metre derinlikten alınan çamur ve balçık, gemiye yüklenip, denizde Liman Başkanlığı tarafından belirlenen alana boşaltılıyor. Çalışmaların, 1 ay boyunca devam edeceği belirtildi.

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#Bartın Irmağı#Sel#Irmak

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