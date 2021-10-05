Bartın Belediye Başkanı, 2 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce çekilen fotoğrafı paylaştı

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Önceki gün sabah saatlerinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, Ankara’daki MHP bölge istişare toplantısına katılmak için midibüsle yola çıktı. Midibüs, Esenyurt mevkisine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı. 16 kişi taburcu olurken, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

'BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ'

Bugün taburcu olan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ankara’ya yola çıkarken midibüste çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kazada yaşamlarını kaybeden Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş de fotoğraf karesinin içerisinde yer alırken, Akın şu paylaşımda bulundu:

"Biz hiç ayrılmadık ki. Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri ilahidir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki."