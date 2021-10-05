Bartın Belediye Başkanı, 2 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce çekilen fotoğrafı paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakBioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Korkutan harita Prof. Dr. Şenden canlı yayında dikkat çeken açıklamaKorkutan harita! Prof. Dr. Şen'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#Prof. Dr. Orhan Şen
Gören bir daha baktı Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştıGören bir daha baktı! Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştı#Hindistan
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Herkes Milli Takım derken...Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Herkes Milli Takım derken...#Fenerbahçe
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLERGündem Haberleri

Bartın Belediye Başkanı, 2 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce çekilen fotoğrafı paylaştı

#Bartın#Cemal Akın#Ahmet Kömeç
Bartın Belediye Başkanı, 2 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce çekilen fotoğrafı paylaştı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kendisinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin yaralandığı kazadan önce midibüste çekilen fotoğrafı paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Haberin Devamı

Önceki gün sabah saatlerinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, Ankara’daki MHP bölge istişare toplantısına katılmak için midibüsle yola çıktı. Midibüs, Esenyurt mevkisine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

İlgili Haber:Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı. 16 kişi taburcu olurken, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

'BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ'

Bugün taburcu olan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ankara’ya yola çıkarken midibüste çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kazada yaşamlarını kaybeden Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş de fotoğraf karesinin içerisinde yer alırken, Akın şu paylaşımda bulundu:
"Biz hiç ayrılmadık ki. Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri ilahidir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki."

Bartın Belediye Başkanı, 2 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce çekilen fotoğrafı paylaştı

İlgili Haberler:

Flaş PCR testi kararı! Valilik duyurduEge ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Bahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Cemal Akın#Ahmet Kömeç