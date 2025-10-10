×
Gündem Haberleri

Bartın Amasra'da dalgaların boyu 8 metreyi aştı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:38

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kayalıklara çarpan dalgalar yaklaşık 8 metreye ulaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı.

Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların bugün akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

