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AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Bartholomeos'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

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Bartholomeos'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

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