Bartholomeos Trabzon’da

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, bugün (pazartesi) 9'uncusu düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi. Bartholomeos, tarifeli uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

‘ŞAMPİYON KİM BELLİ’

İşinsanı Efkan Başkan, Bartholomeos'a isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkol ve maske hediye etti. Havalimanı çıkışında omzuna Trabzonspor atkısı takılan Bartholomeos, gazetecilerle de selamlaştı. Gazetecilerin, 'Şampiyon kim olacak?' sorusuna Bartholomeos, "Çok mutluyuz. Daimi başarılar dileriz. Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli" cevabını verdi. Bindiği araçta da Trabzonspor logolarının yer aldığı maskeyi taktı.