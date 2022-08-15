Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bartholomeos Trabzon’da

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Sümela Manastırı#Fener Rum Patriği Bartholomeos
Bartholomeos Trabzon’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda düzenlenecek ayin için Trabzon'a geldi.

Haberin Devamı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, bugün (pazartesi) 9'uncusu düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi. Bartholomeos, tarifeli uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

‘ŞAMPİYON KİM BELLİ’

İşinsanı Efkan Başkan, Bartholomeos'a isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkol ve maske hediye etti. Havalimanı çıkışında omzuna Trabzonspor atkısı takılan Bartholomeos, gazetecilerle de selamlaştı. Gazetecilerin, 'Şampiyon kim olacak?' sorusuna Bartholomeos, "Çok mutluyuz. Daimi başarılar dileriz. Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli" cevabını verdi. Bindiği araçta da Trabzonspor logolarının yer aldığı maskeyi taktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Sümela Manastırı#Fener Rum Patriği Bartholomeos

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi