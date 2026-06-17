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Bartholomeos Beştepe’de

Güncelleme Tarihi:

#Bartholomeos#Tayyip Erdoğan#Fener Rum Patrikhanesi
Bartholomeos Beştepe’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u dün Beştepe’de kabul etti. Ziyaretten fotoğraf paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas’i kabul etti. Beştepe’deki kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.  

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 AVRUPA’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilen, İstanbul’un kültürel hafızasının simgelerinden tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyonu için anlaşma imzalandı. İstanbul Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen törene Fener Rum Patriği Bartholomeos, Avustralya Başepiskoposu Makarios Griniezakis, Büyükada Yetimhane Binası Restorasyon Kurulu Koordinatörü Laki Vingas ile yüklenici firmaların yöneticileri, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve Yunanistan merkezli ĒNSOFI S.A.’dan Yönetici Mimar ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Costantza Sbokou-Constantakopoulou katıldı.

Bartholomeos Beştepe’de

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128 YILLIK BİNAYA RESTORASYON

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Dünyaca ünlü mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan tarihi yapı, 1898 yılında “Prinkipo Palas” adıyla otel olarak inşa edildi. 1903 yılında Eleni Zarifi tarafından satın alınarak İstanbul Rum Patrikhanesi’ne bağışlanan bina, uzun yıllar yetimhane olarak hizmet verdi. Bina 1964’te boşaltılmıştı.

Bartholomeos Beştepe’de

 

 

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#Bartholomeos#Tayyip Erdoğan#Fener Rum Patrikhanesi

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