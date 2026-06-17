Bartholomeos Beştepe’de

Haberin Devamı

AVRUPA’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilen, İstanbul’un kültürel hafızasının simgelerinden tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyonu için anlaşma imzalandı. İstanbul Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen törene Fener Rum Patriği Bartholomeos, Avustralya Başepiskoposu Makarios Griniezakis, Büyükada Yetimhane Binası Restorasyon Kurulu Koordinatörü Laki Vingas ile yüklenici firmaların yöneticileri, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve Yunanistan merkezli ĒNSOFI S.A.’dan Yönetici Mimar ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Costantza Sbokou-Constantakopoulou katıldı.

Haberin Devamı

128 YILLIK BİNAYA RESTORASYON

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Dünyaca ünlü mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan tarihi yapı, 1898 yılında “Prinkipo Palas” adıyla otel olarak inşa edildi. 1903 yılında Eleni Zarifi tarafından satın alınarak İstanbul Rum Patrikhanesi’ne bağışlanan bina, uzun yıllar yetimhane olarak hizmet verdi. Bina 1964’te boşaltılmıştı.



