Bars öğrencilere yol gösteriyor, kantin nerede bay robot

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı öğrencisi Talha Mustafa Kulaç’ın bitirme ödevi olarak geliştirdiği “Bars” isimli danışman robot, öğrencilerin kampus içinde yön bulmalarına yardımcı oluyor. Siyah giysisi ve maskeli yüz tasarımıyla dikkat çeken Bars, meslek yüksekokullarında öğrencilerin kısa sürede ortaya koyabileceği yaratıcı projelere örnek oluşturuyor. Bars’ın temel özelliği okul içindeki sınıf, laboratuvar ve idari birimlerin yerini tarif etmek. Örneğin bir öğrenci, “Kantin nerede?” diye sorduğunda Bars ilgili binayı tarif ediyor. Müdür odası, öğrenci işleri, teknik servis veya laboratuvar gibi birimler için de yönlendirmeler yapıyor. Girişteki konumuyla öğrencilerin dikkatini çeken Bars, aynı zamanda küçük sohbet kalıplarıyla da basit sorulara cevap verebiliyor. Kulaç, başlangıçta projeyi daha ileri bir düzeyde tasarladığını belirtiyor. Hedefinin, Raspberry Pi kartı üzerinden Google Assistant entegrasyonu yaparak internete bağlı, sorulan her bilgiye Wikipedia üzerinden cevap verebilen bir robot geliştirmek olduğunu söylüyor. Ancak yoğun ders programı ve zaman kısıtlamaları nedeniyle Bars, öncelikli olarak yönlendirme işleviyle tamamlanmış.

IRON MAN’DEN ESİNLENDİ

Bars’ın dış görünüşünde Iron Man filminin Mark II zırhını temel aldığını söyleyen Kulaç, robotu bir manken gövdesi üzerine inşa etmiş.