Baronların kanlı savaşı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre avukat Serdar Öktem’in öldürülmesi, iki büyük suç grubunun uzun süredir devam eden çatışmasının bir sonucu. Çatışmanın bir tarafında Kırmızı Bülten ile aranan, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ‘Siirtli Naci’ diye bilinen Naci Yılmaz, diğer tarafında ise yine uluslararası düzeyde aranan ‘Max’ lakaplı rakibi Mehmet Sabri Şirin var. Bu ikili arasındaki sert kanlı rekabet İstanbul’un kenar semtlerinden Avrupa’nın ışıklı ve renkli caddelerine kadar uzanıyor. Bu rekabetin ‘Baronların Baronu’ Örfi Çetinkaya’nın 2024’te cezaevinde ölümüyle daha da hareketlendiği değerlendiriliyor.

SOKAK ÇETELERİ DE İŞİN İÇİNDE

İddianameye göre son dönemde İstanbul’daki birçok cinayet ve kurşunlamayla gündeme gelen sokak çeteleri de bu rekabetin içinde. Daltonlar ve Gündoğmuşlar, Siirtli Naci’nin tarafında; Casperlar ve Çirkinler adlı çeteler ise ‘Max’ Şirin’in tarafında. Yani bu gruplar yukarıdaki ‘baronlar’ adına çatışıyordu. Avukat Serdar Öktem ise hem Siirtli Naci’nin ‘ölümcül’ rakibi Mehmet Sabri Şirin’in hem de Şirin’e bağlı Casperlar ve Çirkinler adlı grupların avukatlığını yapıyordu.

İki taraf da birbirini kolluyordu. Suikast ve çatışmalar kapıdaydı. Bakırköy’de 9 Mayıs’ta Eren Öztek adlı bir otel çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan iki kişinin ifadesinde de bu sürecin ipuçları vardı. Bu zanlılar ifadelerinde Caner Koçer tarafından avukat Serdar Öktem’i öldürmek için de görevlendirildiklerini anlatınca Öktem’e yönelik suikast planı da ifşa oldu.

İNTİKAM İSPANYA VE BELÇİKA’DA

İlk kıvılcımlardan biri Bakırköy’den çıktı. ‘Max’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in adamı Osman Beşe’yi 18 Haziran 2025’te Daltonlar öldürdü. Açık kaynaklara göre Beşe, Kenan Sabri Şirin için Naci Yılmaz’a karşı uyuşturucu işlerinde önemli bir pozisyondaydı. Bu cinayetin karşılığı Avrupa’dan geldi. Daltonlardan Caner Koçer’in avukat Serdar Öktem’e yönelik suikast planının ifşa olmasının üzerinden henüz üç ay geçmişti. Koçer, İspanya’da 2 Ağustos 2025’te; Koçer’in ‘sağ kolu’ Furkan Yavuz ise 25 Eylül’de Belçika’da öldürüldü. Tarafların sosyal medya paylaşımlarına göre bu suikastları Max’e bağlı Casperlar ve Çirkinler yapmıştı. Böylece hem Osman Beşe’nin hem de Serdar Öktem’e yönelik suikast planlarının intikamı alınıyordu.

Daltonlar ve Gündoğmuşlar’a göre Öktem, Çirkinler ve Casperlar için sadece avukatlık değil ‘maddi destek’ de sağlıyordu. Bu yüzden peşini bırakmayacaklardı. Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un öldürülmesinden de onu sorumlu tutuyorlardı. Devam eden takip sürecinde Öktem’in aracı 6 Ekim 2025’te Beşiktaş Balmumcu’da uzun namlulu silahlarla tarandı. Öktem hayatını kaybetti. Yakalanan zanlılar talimatı Daltonlar’dan aldıklarını itiraf etti. Daltonlar ve Gündoğmuşların ‘İntikam aldık’ paylaşımları da dosyaya girdi.

KİM NEREDE

Sokak çeteleri bağlı oldukları ‘baronlar’ için ‘mal’ (uyuşturucu) dağıtımı da yapıyor. Sokak ve bölge hâkimiyeti de bu yüzden onlar için önemli.

* NACİ YILMAZ (BARON): Firari, dünya çapında aranıyor.

* MEHMET SABRİ ŞİRİN (Max): Aranıyor.

* UĞURCAN GÜNDOĞMUŞ (Gündoğmuşlar Çetesi): Firari, aranıyor.

* ZUHAT ALTUNÇ (Çirkinler Çetesi): Hırvatistan’da yakalandı, Türkiye’ye getirildi.

* BERATCAN GÖKDEMİR (Daltonlar): Rusya’da tutuklu.

* HAMUŞ ATIZ (Casperlar): Almanya’da yakalandı, serbest bırakıldı.



