×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Baron’lara beraatın gerekçesi: Örgüt yok akrabalık var

Güncelleme Tarihi:

#Mahkeme#Örgüt#Uyuşturucu
‘Baron’lara beraatın gerekçesi: Örgüt yok akrabalık var
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında, uyuşturucu baronları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 73 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek”, “örgüt üyeliği”, “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Haberin Devamı

Mahkeme, 24 Mayıs tarihinde 72 sanığa tüm suçlardan beraat kararı verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu iddia edilen “Bataklık” davasında, verilen beraat kararları tartışma yarattı. Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

BAĞLANTI BULUNAMADI

Kararda, örgüt suçu yönünden iddianamede anlatılan olayların münferit, birbirinden bağımsız ve farklı sanıklar tarafından gerçekleştirildiği, sanıklar arasında bir bağlantının bulunmadığı, bazı sanıklar arasında tanışıklık bulunsa da çoğu sanığın, birbirini tanımadığı savunuldu. Kararda, örgüt lideri ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir kısım sanıkların arasında akrabalık ve işçi-işveren ilişkisinin bulunduğu, ortada bir çete olmadığı savunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahkeme#Örgüt#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!