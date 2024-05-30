‘Baron’lara beraatın gerekçesi: Örgüt yok akrabalık var

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Mahkeme, 24 Mayıs tarihinde 72 sanığa tüm suçlardan beraat kararı verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu iddia edilen “Bataklık” davasında, verilen beraat kararları tartışma yarattı. Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

BAĞLANTI BULUNAMADI

Kararda, örgüt suçu yönünden iddianamede anlatılan olayların münferit, birbirinden bağımsız ve farklı sanıklar tarafından gerçekleştirildiği, sanıklar arasında bir bağlantının bulunmadığı, bazı sanıklar arasında tanışıklık bulunsa da çoğu sanığın, birbirini tanımadığı savunuldu. Kararda, örgüt lideri ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir kısım sanıkların arasında akrabalık ve işçi-işveren ilişkisinin bulunduğu, ortada bir çete olmadığı savunuldu.