Barona tatil sürprizi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde görevli belediye işçisi Ali Eren (36), İçmeler Mahallesi’ndeki Koca Mehmet Parkı’nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta sahipsiz bir çanta gördü. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk Lirası gören Eren, durumu amirlerine bildirdi.

400 DOLAR ÖDÜL

Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 liranın bulunduğu çantayı tutanakla teslim aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çantanın Miran Othaman’a ait olduğunu tespit etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren’e ulaştırılması için polislere 400 dolar verdi. Çantayı aldığı sırada şüpheli davranışlar sergileyen Miran Othaman, takibe alındı. Geniş kapsamlı soruşturmada, sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, Interpol tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ‘Baron’ lakaplı Rawa Majid olduğu belirlendi.

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VİLLAYA BASKIN

Majid, İçmeler Mahallesi’ndeki villasına düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rawa Majid, tutuklandı.



‘SENİNLE GURUR DUYUYORUZ’

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye işçisi Ali Eren’e teşekkür plaketi verdi. Eren’i tebrik eden Oktay, “Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına vesile olman memnuniyetimizi, gururumuzu katlamış oldu. Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

NASIL YAKALANDIM HİÇ ANLAMADIM

Rawa Majid polisteki ifadesinde şunları söyledi: “Türkiye’ye tatile geldim. Bodrum’da tatil yaptıktan sonra Marmaris’e gelerek villa kiraladım. Yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için banka oturdum. Bir anlık dalgınlığım nedeniyle çantamı unuttum. Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit

edildi inanın bunu anlayamadım.”