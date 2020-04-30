MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBarolara yeni seçim sistemi
GeriGündem Barolara yeni seçim sistemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Barolara yeni seçim sistemi

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Barolara yeni seçim sistemi
Abone Olgoogle-news

Ankara Barosu’nun tartışma yaratan açıklamasının yankıları sürerken hükümet, baroların seçimleri, yönetim kurulu yapıları ve baroların Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’na delege seçimi sisteminde değişikliğe gidiyor.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında baroların seçim sistemine ilişkin kanun taslağı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, Meclis’in açılması ile birlikte ilk olarak bu konunun gündeme getirilmesini istedi.

TEMSİL ORANLARI AZALIYOR

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören taslağa göre, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na delege seçimi sisteminde değişiklik yapılacak ve nispi seçim sistemine gidilecek.

Avukat sayısı yüzbirden ikiyüzelliye kadar olan barolarda sekiz, ikiyüzellibirden bine kadar olan barolarda on, binbirden beşbine kadar olan barolarda oniki, beşbinbirden yirmibine kadar olan barolarda onaltı, yirmibinbirden fazla olan barolarda ise yirmi asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye bulundurulacak.

TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulacak. Avukat sayıları yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi baroların genel kuruldaki temsil oranı da azaltılmış olacak.

 

False
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle