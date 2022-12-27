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Barolar tarife zammı ve vergi muafiyeti istedi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Barolar Birliği#Erinç Sağkan#Tarife Zammı
Barolar tarife zammı ve vergi muafiyeti istedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, zorunlu avukatlık hizmeti kapsamında avukatlara ödenen 440 ile 1353 lira arasındaki CMK ücret tarifesinde ekonomik koşullara uygun güncelleme yapılmasını ve bu ücretten KDV alınmamasını istedi.

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Sağkan, dün baro başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, CMK ücretlerinin “emeğin olması gerektiği ederi değil, çoktan angaryaya varmış bir ücret” haline dönüştüğünü ve on binlerce avukatın sesini kamuoyuna duyurmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi. Sağkan, şu değerlendirmeleri yaptı: “CMK ücret tarifesi, avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV’den muaf tutulmalıdır. Bu kısmı vurgulamak ve hatta haykırmak isterim ki; bir avukatın üstlendiği ağır sorumluluk karşısında, mevcut tarifeye göre soruşturma evresinde eline geçen net ücret 440 TL, asliye ceza mahkemesi için 754 TL, ağır ceza mahkemesi içinse 1353 TL’dir. Üstelik çocukla ilgili dosyalar hariç KDV oranı ise inanılmaz ama yüzde 18’dir.”

 

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#Türkiye Barolar Birliği#Erinç Sağkan#Tarife Zammı

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