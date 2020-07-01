Baro yanıtı: Savunmayı güçlendirecek bir model

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. Ömer Çelik, çoklu baro sistemini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir ülkede iki tane Maliye Bakanı olmaz, iki tane Merkez Bankası olmaz, bir ilde iki vali olmaz, iki kaymakam olmaz. Siz adamına göre baro, siyasetine göre baro kuruyorsunuz” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Kendisinin iki tane olmaz diye verdiği iki örnek devlet memuriyeti yapan, kendi özel niteliği olan ve devlet aygıtı içerisinde görevi olandır. Diğeri ise meslek örgütüdür. Tutuyor meslek örgütü üzerinden bir modellemeye girmeye çalışıyor. Sözcüleri de çıkmış sivil toplum örgütü değildir, bunlar kamu kurumu. Avukatlar bu ülkede devlet memuru olarak maaş mı alıyorlar? Böyle bir statüleri mi var? Yapılmak istenen şu. Bir çoğulculuk gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Tabandaki çoğulculuk yukarıya gittikçe bir tekelciliğe dönüşüyor. İkincisi, bir mecburiyet üzerinden, tekelcilik üzerinden bu yapılarla ilgili eleştiriler biliniyor. İnsanlar kendilerinin takdir ettiği barolara üye olabilecekler. Bu çoğulculuğun oluşmasında hiçbir mahsur yok. Bunun, avukatlık mesleğinin yani savunmanın nitelikleri açısından hiçbir zarar verici tarafı yok. Kılıçdaroğlu’nun örneğinden gidersek Türkiye’de çok sendika da olmaması lazım.

SEÇİMLERLE OLUŞAN İRADE

Yaptığımız iş baroların meslek örgütü olarak, faaliyetleriyle ilgili olarak seçimler sonucu oluşan iradenin yönetime yansımasını sağlayan bir modeldir. Demokratik bir modeldir. Savunmanın bütün unsurlarını yönetime yansıtacak, savunma erkini daha da güçlendirecek bir model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız.”

AK PARTİ’DE YENİ MECLİS YÖNETİMİ AK Parti, pandemi döneminde dün ilk kez topladığı Meclis Grubu’nda yeni grup yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanvekili olarak devam edecek. Naci Bostancı Grup Başkanı olarak belirlenirken, grup başkanvekilliklerine Mehmet Muş, Bülent Turan, Cahit Özkan, Özlem Zengin ile Muhammet Emin Akbaşoğlu yeniden seçildi. Meclis İdare Amirliği’nde ise Alpay Özalan ile Ali Şahin getirildi. Halil Özcan’ın da TBMM İdare Amirliğine devam etmesi kararlaştırıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Özalan yeni göreviyle ilgili, “Bunun için de çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



BİR VEKİLDE DAHA KORONA

Meclis’te, 3 HDP milletvekilinden sonra bir AK Partili ismin COVID-19 test sonucunun da pozitif çıktığı bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis Genel Kurulu’nda, “AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz” dedi. Akbaşoğlu da Hürriyet’e testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi. Akbaşoğlu’nun tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.