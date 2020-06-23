Baro başkanlarının yürüyüşü; Ankara’ya izin yok

Hükümetin gündeminde bulunan Avukatlık Kanunu ve baroların seçim sisteminde değişiklik öngören yasal düzenleme çalışmalarına tepki olarak 60’a yakın baro başkanı, 19 Haziran’da bulundukları illerden Ankara’ya doğru “Savunma yürüyor” sloganıyla yürüyüş başlattı. Hazırlanan program göre baro başkanları Ankara girişinde Ankara Baro Başkanı ve beraberindeki avukatlarla karşılandıktan sonra Anıtkabir ziyaret edilecek ve ardından TBMM’de açıklama yapılacaktı. Sabah saatlerinde Ankara girişine gelen baro başkanları ile onları karşılamaya giden Ankara Baro Başkanı heyetinin bir araya gelmesi polislerce engellendi. Karşılama heyetinde yer alan avukatlar, daha sonra toplu olarak değil, birer ikişer baro başkanlarının yanlarına geldiler.

OTURMA EYLEMİ

Baro başkanlarının Ankara’ya yürüyüşleri polislerce “Valilik izin yok” denilerek engellendi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemde arbede de yaşandı. Baro başkanları daha sonra oturma eylemi başlatırken bazı avukatların “Baro yoksa adalet yok”, “Savunmadan elini çek”, “Bağımsız yargı”, “Savunma yürüyor”, “Savunmaya özgürlük” ve “Baroma dokunma” pankartları taşıdıkları görüldü.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, polis barikatı önünde yaptığı açıklamada, “Ankara’ya gelen baro başkanları ile Anıtkabir’i ziyaret etmek istiyoruz, ama 2020 yılında buna izin verilmiyor. Bunun hiçbir gerekçesi yok. Ankara Valiliği’ne yazılı olarak bilgi verdik ve bize yazılı olarak ret cevabı gelmedi. Yürüyerek şuradan şehre girmemiz bile engelleniyor ve bu artık bir hukuk devletinden bahsedemeyeceğimizin de herhalde en açık örneğidir” dedi.

Baro başkanlarının oturma eylemi gece de devam etti. Eylemi takip eden gazeteciler ve bir grup avukat da kalkanlar kullanılarak polisler tarafından oluşturulan barikatın dışına çıkarıldı. Bu sırada yeniden arbede yaşandı.

FEYZİOĞLU ANITKABİR’DE

Baro başkanlarının Ankara’ya girmeye yönelik eylemleri sürerken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 16 baro başkanıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk bıraktı. Baro başkanlarına yönelik engellemenin devam etmesi üzerine Anıtkabir’e giden baro başkanları da oturma eyleminin yapıldığı yere gelerek meslektaşlarına destek verdi.

BAKAN GÜL: AÇIKLANAN TASLAK YOK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin, “Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar” dedi. Şu anda açıklanan bir taslağın olmadığını belirten Gül, tüm görüşleri dinlediklerini, bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkacağını kaydetti. Yürüyüş yapan baro başkanlarına “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz” diye seslenen Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğini söyledi.