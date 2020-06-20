Baro başkanları başkente yürüyor

Baro başkanları, TBMM’de hazırlanan çoklu baro kurulması ve nispi seçim yapılması yasa tasarısına karşı Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Baro başkanları pazar günü Ankara’da eyleme katılarak Anıtkabir ve TBMM’yi ziyaret edecek. Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Ümit ediyorum sesimizi duyarlar” dedi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da yürüyüşüne başladı.