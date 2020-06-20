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İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Baro başkanları başkente yürüyor

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Baro başkanları başkente yürüyor
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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Bugün onlarca baro bizim gibi yürüyüş başlattı. Biz mücadelemizi halk için veriyoruz” diyerek elinde suyu, başkente yola çıktı.

Baro başkanları, TBMM’de hazırlanan çoklu baro kurulması ve nispi seçim yapılması yasa tasarısına karşı Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Baro başkanları pazar günü Ankara’da eyleme katılarak Anıtkabir ve TBMM’yi ziyaret edecek. Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Ümit ediyorum sesimizi duyarlar” dedi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da yürüyüşüne başladı.

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