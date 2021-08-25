AA
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Baro başkanını yumrukladı
Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, meslektaşlarıyla dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.Y.’yi (34) yüksek sesle konuştuğu için uyardı. T.Y.’nin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. T.Y.’nin attığı yumruk sonucu Türker Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alınan Kapkaç’ın yaralanan gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu belirtildi. T.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.