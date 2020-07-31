Baro başkanına gözaltı tartışması... TBB: Müdahale kanuna aykırı, Emniyet: Kimlik göstermeliydi

Türkiye Barolar Birliği, bir açıklama yaparak gözaltını kınadı. Açıklamada, “Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Hatay Barosu Başkanı’na yapılan uygulama ve fiziki müdahale kanuna aykırıdır. Adli ve idari yaptırım gereklidir” değerlendirmesine yer verildi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama yayınladı: “Polis, kişilere kimliğini sorabilir. Kişi (Ekrem Dönmez) kimlik tespiti amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülmüştür. Polislerimizi tehdit eden Dönmez ile görevlilerimiz karşılıklı şikâyetçi olmuş, adı geçen hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme’ suçundan adli işlem yapılmıştır. İfadesi alınarak serbest bırakılmıştır."