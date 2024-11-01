Barmen Adem'e gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniye'de 3 gün 3 gece düğün

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde barmen olarak çalışan Adem Yağmur, 2018’de İngiltere'den tatil için ülkeye gelen Ashleigh Tayla Farmer ile tanıştı. Sevgili olan ikili, tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmadı.

6 YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE TAÇLANDI

Farmer, 2020 yılında erkek arkadaşının ailesi ile tanışmak için geldiği Osmaniye'de İl Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu. Farmer, Aslı ismini aldı. 6 yıldır ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi.

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Adem ile Aslı, Osmaniye'de düzenlenen geleneksel davullu, zurnalı Türk düğünüyle dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Düğün sonunda 'Köprüden geçti gelin' geleneği yerine getirildi. Gelin-damat, Karaçay Köprüsü'nden davul-zurna ile çalınan 'Köprüden geçti gelin' türküsüyle karşıya geçerek geleneği gerçekleştirdi. Düğüne katılanlar, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.