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Barmen Adem'e gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniye'de 3 gün 3 gece düğün

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#İngiliz Gelin#Adem Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 11:35

Osmaniyeli Adem Yağmur (27), Müslüman olduktan sonra 'Aslı' ismini alan İngiltere vatandaşı Ashleigh Tayla Farmer (27) ile evlenip, 3 gün 3 gece düğün yaptı. Çift, düğünün sonunda köprüde buluşup, 'Köprüden geçti gelin' geleneği de yerine getirdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde barmen olarak çalışan Adem Yağmur, 2018’de İngiltere'den tatil için ülkeye gelen Ashleigh Tayla Farmer ile tanıştı. Sevgili olan ikili, tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmadı.

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

6 YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE TAÇLANDI

Farmer, 2020 yılında erkek arkadaşının ailesi ile tanışmak için geldiği Osmaniye'de İl Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu. Farmer, Aslı ismini aldı. 6 yıldır ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi.

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

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Adem ile Aslı, Osmaniye'de düzenlenen geleneksel davullu, zurnalı Türk düğünüyle dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

Düğün sonunda 'Köprüden geçti gelin' geleneği yerine getirildi. Gelin-damat, Karaçay Köprüsü'nden davul-zurna ile çalınan 'Köprüden geçti gelin' türküsüyle karşıya geçerek geleneği gerçekleştirdi. Düğüne katılanlar, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

Barmen Ademe gönlünü kaptırdı; Müslüman olup Aslı ismini aldı | İngiliz geline Osmaniyede 3 gün 3 gece düğün

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#Osmaniye#İngiliz Gelin#Adem Yağmur

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