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Gündem
Fatih YILMAZ/ DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bariyerlere çarptı: 8.5 aylık hamile Esra ve minik Taha öldü

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Bariyerlere çarptı: 8.5 aylık hamile Esra ve minik Taha öldü

TOKAT- Niksar ilçesi karayolu Kızılköy yakınlarında dün 07.00 sıralarında, Ferdi Yaşar (38) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan ve 8.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde, Taha Niyazi Yaşar (8) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Neşe Yeşersu (27), Arife Yaşar (31) ve Eren Yaşar (11) ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedaviye alındı

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