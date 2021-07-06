Bariyerlere çarptı: 8.5 aylık hamile Esra ve minik Taha öldü

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan ve 8.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde, Taha Niyazi Yaşar (8) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Neşe Yeşersu (27), Arife Yaşar (31) ve Eren Yaşar (11) ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedaviye alındı

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