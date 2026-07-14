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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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#Malatya#Kaza#Ölü
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 17:10

Malatya'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nun Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Akçadağ istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobil kısa sürede alev alırken, araçta çıkan yangın yol kenarındaki kayısı bahçesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan M.A.E. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Malatya#Kaza#Ölü

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