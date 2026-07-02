Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Milas-Söke kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kasksız sürücü Hüseyin Caner Suluaki, kullandığı motosikletin hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.Suluaki, ağır yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Milas'taki bir özel hastaneye kaldırılan Suluaki, hayatını kaybetti. Öte yandan kaza, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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