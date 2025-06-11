Bariyerlere çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpan ve motokuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada genç sürücünün 30 metre, motosikletinin ise 135 metre sürüklendiği belirlendi.
KENDİSİ 30 METRE, MOTOSİKLET 135 METRE SÜRÜKLENMİŞ
Motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen genç sürücü de savrularak yola yığıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Sercan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazanın meydana geldiği yolda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin 135 metre, sürücünün ise 30 metre sürüklendiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.