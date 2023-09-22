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Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı: 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu

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#Kocaeli#Kaza#Trafik Kazası
Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı: 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 10:48

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı araç, alev alıp, yandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden F.A.’nın (32) kullandığı 25 LA 774 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı: 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu

25 metre sürüklenip bariyerlere saplanan, otomobilin içinde bulunan sürücü F.A. ile yolcular M.K. ve M.Ş. (26) kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, daha sonra alev alıp yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı: 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu

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Yaralanan F.A., M.K. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı: 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu

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#Kocaeli#Kaza#Trafik Kazası

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