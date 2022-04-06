Bariyerler böyle olsa Rauf ölmezdi

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HATA AFFEDİCİ OLMALI

* Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı (İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü): Yol kenarında ve orta refüjlerde kullanılan otokorkuluklar, kontrolden çıkmış araçların yol kenarında bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemeyi amaçlayan pasif koruma tertibatlarıdır. Aynı zamanda motosiklet kullanıcıları gibi hassas yol kullanıcılarının da hatalarını affedici bir şekilde yol kenarlarının tasarlanması gerekmektedir.

BARİYER DEĞİŞTİRİLMELİ

* Volkan Işık (Ralli Pilotu ve Eğitmen): Kazada iki tane konu var, biri bariyerler diğeri de sapağı kaçıran sürücünün hatalı davranışı. Sapak noktaları motorcular için büyük tehlike arz ediyor. Sapağı kaçıran sürücü sol şeritlerden ani manevra yaparak en sağa geçiyor. Bariyerler de düşen bir motorcuyu giyotin gibi parçalıyor. İstanbul’da özellikle E-5 ve TEM hattında bariyerlerin alt kapama noktası kesinlikle yapılmalıdır. Çok da maliyeti yok. Şehir içinde özellikle bu iki ana yoldaki bariyerler yapılmalıdır.





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* Ethem Genim (Ralli Pilotu ve Eğitmen): Herkes doktor olamıyorsa, herkes araç kullanacak ehliyete sahip olmamalıdır. Motora binen insanın kaportası elbisesidir. Sürücü kaza anında motorcunun öleceğini biliyor ama önemsemiyor. Cezalar caydırıcı değil. Mahkemelerden örnek kararlar çıkmıyor. Trafikte başı boşluğun önlenmesi gerekiyor. Bunun yanında motorcular için yollardaki bariyerler ölümlü kazalara neden oluyor. Jilet gibi vücudu parçalıyor. Trafikte toplumsal bir uyanış olması gerekiyor.

EĞİTİMLİ BİR SÜRÜCÜYDÜ

* Rahmi Barutçu (Motosiklet Sürüş Eğitmeni): Rauf benim eski bir öğrencim, iyi bir arkadaşımdı. Çok eğitimli bir sürücüydü. Rauf’un başına gelen kaza bizim eğitimlerde anlattığımız bir derstir. Bir sapak varsa soldaki araçları kontrol edilmesini öneririz. Bu olaylarda sürücülerin aceleci davranması kazalara neden oluyor. Rauf başka birisinin hatasının kurbanı oldu. Kendisi çok deneyimlidir. Rauf’un bu kazada ihmali yok. Sürücünün ihmali var. Orada yapılacak bir şey olsaydı Rauf mutlaka yapardı. Bunun yanında katil bariyerler motorcular için çok tehlikeli. Rauf’un kazasında yol ayrımındaki bariyerin tam orta noktasına vurduğu gözleniyor. Bu kazanın konusu araba sürücüsünün hatasıdır.

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İŞARET FİŞEĞİ OLSUN

* Zafer Fatih Özsoy (Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı): Rauf her zaman güvenli motosiklet sürüşüyle ilgili tavsiyeler veren, eğitimler düzenleyen biriydi. Katil bariyerlere karşı 13 yıldır mücadele veriyoruz. Belediye ekipleri tarafından çalışmalar başladı ancak çok yavaş ilerliyor. Rauf’un kazasındaki olay katil sürücü ve katil bariyer konusudur. O sürücü aniden şerit değiştirip hedeflediği yola girmek için Rauf’u biçti. O bariyerlerde önlem olsaydı belki hayatta olabilirdi. Kazaya neden olan sürücünün manevrası caniliktir, ihmal ve dikkatsizliktir. Rauf Abi’nin ölümünün artık bir işaret fişeği olmasını istiyoruz.

KATİL YALANCI ÇIKTI

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Rauf Gerz’e çarparak ölümüne neden olan Yüksel Çalkan’ın (46) Emniyet’teki ifadesinde görüntülere rağmen yalan söylediği ortaya çıktı. Sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen Yüksel Çalkan “Ben en sağ şeritte gidiyordum. Aynaya baktım kimse yoktu” dedi. Oysa MOBESE görüntülerine göre, Rauf Gerz ikinci şeritten giderken Yüksel Çalkan dördüncü şeritten aniden sağa kırarak sapağa girmeye çalışınca motosiklete çarparak sürüklüyor.

UĞURLANDI

Rauf Gerz dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Rauf Gerz’in çok sayıda meslektaşı ve arkadaşları katıldı.