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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berkan Altınay (26) yaralandı. Bacağına bariyer saplanan Altınay, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Berkan Altınay yönetimindeki K7303BM Bulgaristan plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Bariyerlerin bacaklarına saplandığı Altınay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Berkan Altınay, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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