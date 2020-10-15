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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otombilin bariyere çarpması sonucu sürücü Namık Kemal Bozacılar (73), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bursa- Ankara yolundaki İnegöl girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara’ya giden Namık Kemal Bozacılar yönetimindeki 16 KAL 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, savruldu. Otomobildeki Bozacılar, ağır yaralandı. Bozacılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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