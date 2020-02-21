MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı
GeriGündem Bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı
Abone Olgoogle-news

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerini yaklaşık 5 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul istikametine giden Beşir Cin yönetimindeki 06 MKL 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobilin kopan lastiği yolun ortasına fırlayınca arkadan gelen Erdem Yücer idaresindeki 06 DF 5977 plakalı otomobil çarptı. Kaza nedeniyle 2 araç da hasar gördü. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri araçlarda bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi. Kazada yaralanan olmadığı tespit edilince sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Bu arada, lastiği kopan otomobilin içinde ortalığa saçılan tütünü fark eden polis ekipleri, araçta arama yaptı. Araç sahibi, içeriye dökülen ürünün paket tütün olduğunu belirterek, polislere paketi gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle