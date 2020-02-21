Bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerini yaklaşık 5 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul istikametine giden Beşir Cin yönetimindeki 06 MKL 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobilin kopan lastiği yolun ortasına fırlayınca arkadan gelen Erdem Yücer idaresindeki 06 DF 5977 plakalı otomobil çarptı. Kaza nedeniyle 2 araç da hasar gördü. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri araçlarda bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi. Kazada yaralanan olmadığı tespit edilince sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.



Bu arada, lastiği kopan otomobilin içinde ortalığa saçılan tütünü fark eden polis ekipleri, araçta arama yaptı. Araç sahibi, içeriye dökülen ürünün paket tütün olduğunu belirterek, polislere paketi gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.