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DHA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 03:41 | Son Güncelleme:

Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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