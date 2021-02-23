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Gündem
Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Bariyere çarpan otomobil, dik durdu

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Bariyere çarpan otomobil, dik durdu
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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı. Ön kısmı bariyerlere sıkışınca dik vaziyette duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. İbrahim Çelebi yönetimindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Ön kısmı bariyere sıkışan otomobil, dik bir şekilde durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İbrahim Çelebi, gelen ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise vinç ile alınarak otoparka çekildi.

 

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