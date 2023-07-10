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Bariyere çarpan otomobil alev aldı; sürücü feci şekilde can verdi

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#Tekirdağ#TEM#Kaza
Bariyere çarpan otomobil alev aldı; sürücü feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:46

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil alev aldı. Kazada sürücü Yusuf Çelik (39), hayatını kaybetti.

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne yönüne giden Yusuf Çelik'in kullandığı 34 DYS 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Takla atıp ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise demir yağınına dönen otomobildeki sürücü Yusuf Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#TEM#Kaza

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