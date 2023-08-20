Bariyer yine can aldı... Motosiklet sürücüsünden acı haber

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Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alçam, yönetimindeki 48 AAP 063 plakalı motosikleti ile Marmaris istikametinden Gökova istikametine seyir halinde iken Gökçe mahallesi mevkiinde motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek, sol yan kısımları ile birlikte yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 12 ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Alçam kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.