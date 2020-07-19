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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Bariyer otomobilin içine girdi: Sürücü, eşi ve kızı yaralı

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Bariyer otomobilin içine girdi: Sürücü, eşi ve kızı yaralı
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İzmit'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil demir bariyerlere çarptı. Kazada bariyer otomobilin içerisine girerken sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Halkevi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Metin Armutlu yönetimindeki 34 DP 7601 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içerisine girerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan Metin Armutlu’yu kurtarırken, sağlık ekibi de araçtan inen sürücünün eşi Serap Armutlu ve kucağındaki kızına ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Metin Armutlu, eşi Serap Armutlu ve ismi öğrenilemeyen kızları İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin demir bariyeri kesmesinin ardından kaza yapan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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