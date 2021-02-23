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Gündem
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Bariyer ok gibi saplandı

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Bariyer ok gibi saplandı
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KARABÜK’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagaj kısmından çıkarken yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Bariyer ok gibi saplandı
Kaza, öğle saatlerinde D-755 Karayolu Cemaller köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çalık (36) yönetimindeki 01 GD 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Çalık, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Ahmet Çalık Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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