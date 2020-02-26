Barista Ne Demek? Barista Nedir? Barista Hangi Alanda Uzmanlaşmıştır

Barista; İtalyanca anlamıyla alkollü içki ya da alkolsüz içecek servis eden barmen kişi anlamına gelmektedir. İtalya'daki anlamı ile içecek konusunda herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. Ancak, bu kelimenin ülkemizdeki ve aslında tüm dünyadaki yeni kullanımı bu anlamdan biraz daha farklıdır.

Barista Nedir?

Günümüzde, espresso bazlı kahve türlerini hazırlayarak servis yapan kişiye barista denmektedir. Bir başka deyişle, baristanın uzmanlık alanı aslında sadece kahvedir. Bu anlam aynı zamanda profesyonel bir beklenti de taşır çünkü espresso bazlı kahve çeşitlerini hazırlamak daha zordur ve uzmanlık gerektirir.

Barista Hangi Alanda Uzmanlaşmıştır?

Baristaların uzmanlık alanı kahvedir. Bir baristanın, kahve çekirdekleri arasındaki farklardan kahve makinesinin temizliğine kadar tüm detaylara hakim olması beklenir.

Bu bilgi donanımına sahip baristalar, pek çok işletmede yer alan üst düzey ve kaliteli kahve makinelerinin kullanımında uzmandır ve espresso bazlı sıcak ya da soğuk tüm kahve türlerinin hazırlanmasından sorumludur.

Günümüzde barista eğitimi almak isteyenler için çeşitli kurslar ve sertifika programları da bulunmaktadır. Yine de bir barista için en ideali başka bir baristayı izleyerek işin püf noktalarını öğrenmek ve daha sonra kahve hazırlamayı bir sanata dönüştürmektir.

Baristaların Yaptığı Latte Art Nedir?

Latte Art, dilimize sütlü kahve sanatı olarak çevrilebilir. Bu çeviri, ifade edilen sanatın boyutunu ise tam olarak yansıtmamaktadır.

Latte, espresso bazlı ama süt miktarı fazla bir kahve türüdür. Hatta en çok tercih edilen kahve çeşitlerinin başında yer aldığı söylenilebilir. Köpüklü sütle servis edilirken aynı zamanda tüketicilerin gözüne hoş görünmesi için çeşitli desenlerle süslenmektedir. Köpüğün üzerine kahve ile yapılan, çiçek ve kalp gibi bu sanatsal şekillere latte art adı verilmektedir.

Uzmanlık ve el becerisi gerektiren bu metot, mesleğinde yükselmek isteyen baristalar için de oldukça önemlidir. Uzmanlaşmış bir barista, kusursuz desenlerle kahveleri süsleyebilmelidir.